شكرا لقرائتكم خبر عن حزب أبناء مصر يجرى حوارا مجتمعيا للمواطنين بمحافظة الدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب أبناء مصر، عددًا من الأنشطة والفعاليات للأعضاء والمواطنين بمحافظة الدقهلية، وذلك فى إطار خطة الحزب للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وقام الحزب بعمل حوار مجتمعي مع المواطنين، للاستماع إلى آرائهم ومتطلباتهم، وسط حضور لافت من جانب المواطنين، وتناول الحوار دور الحزب فى رفع الوعى بالقضايا القومية والمساهمة فى وضع تصور للحلول والمقترحات، خاصة فى ظل ما توليه الدولة من اهتمام كبير بالقضايا المجتمعية والسياسية وقضية الحوار الوطني بمشاركة جميع القوى السياسية في الدولة برعاية رئيس الجمهورية.

وأشاد المواطنون بما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من إطلاق للاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية 2050 إيمانًا منه بأهمية هذه القضية، كما تم خلال الحوار التعريف بمفهوم التغيرات المناخية والآثار والتداعيات للتغيرات المناخية على مصر والعالم ودور الدولة فى مواجهة خطورة التغيرات المناخية.

وخلال الحوار طالب عدد كبير من المواطنين بإلغاء القائمة المطلقة في الانتخابات البرلمانية، وقانون المحليات، لضمان مشاركة جميع القوى والأحزاب السياسية ولتسهيل مهمة الناخبين.

كما طالب المواطنون بتقليل التضخم، والحد من ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال تبني الدولة لسياسة نقدية مناسبة تكون كفيلة بكبح جماح التضخم، وكذلك الرقابة على الأسواق وأيضا التجار.

وطالب المواطنون خلال حوار حزب أبناء مصر المجتمعي، أن تتبني الحكومة استراتيجيات تَعمل على دعم الزراعة المستدامة والاستثمار الزراعي، وتبني العديد من النظم والابتكارات التي ساهمت في رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية للنظم الغذائية والزراعية.

يأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعى الذى ينتهجه حزب أبناء مصر، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الحوارات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر.