شكرا لقرائتكم خبر عن "إرادة جيل" مشيدا بالسياسة الخارجية للرئيس السيسي: أعادت مصر لمكانتها الكبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب إرادة جيل أن سياسة مصر الخارجية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحظى بتقدير عالمى خاصة من القوى العظمى وهى الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا روسيا، مؤكدا أن سياسية الرئيس السيسي فى الملف الخارجي أعادت مصر لمكانتها الكبيرة.

وصرح النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل أن أكبر دليل على ذلك إعلان أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكى خلال لقائه فى نيويورك مع سامح شكرى وزير الخارجية التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا.

وذكر أنه فى نفس الوقت وخلال استقبال الرئيس الروسى بوتين للسفير المصرى بموسكو وفى حضور عدد من سفراء العالم أن مصر تعد من أهم شركاء روسيا فى إفريقيا والعالم العربى، مشيرا إلى اتفاقية الشراكة والتعاون الاستراتيجى الموقعة عام 2018.

وأشار النائب تيسير مطر إلى أن هذا الإعلان الأمريكى والروسى بشأن مصر وأهميتها له دلالات عديدة لصالح مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن الشعب المصرى بصفة عامة والشباب بصفة خاصة عليهم معرفة هذه الحقائق.