شكرا لقرائتكم خبر عن "أبناء مصر": مؤتمر "الاجتهاد ضرورة العصر" يساهم فى الحفاظ على الدين والهوية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، بأن انطلاق مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثالث والثلاثين، تحت عنوان "الاجتهاد ضرورة العصر (صوره .. ضوابطه .. رجاله .. الحاجة إليه) أتى في موعد هام وحساس للغاية في ظل فوضى الفتاوي ومؤامرات استهداف الهوية والعادات والتقاليد المصرية والدين، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي في أكثر من تصريح سابق بأن هناك مؤامرة تستهدف الهوية والثقافة المصرية.

وأضاف بركات في بيان له، أن فوضى الفتاوي من غير المختصين والفتاوي الشاذة من غير المختصين والمغرضين انتشرت بكثرة خلال الفترة الأخيرة ولابد من التصدي لها وربما كانت هذه الأمور من أهم أسباب إنشاء مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية في 2018 حفاظا على العادات والتقاليد والدين والثقافة وبالتالي الهوية المصرية والاستقرار المجتمعي.

وأثنى بركات على الأدوار المهمة التي يقوم بها وزارة الأوقاف والأزهر الشريف خاصة من خلال مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى في التصدي للتيارات المتطرفة، والتي تتاجر بالدين لنشر سمومهم ومحاولة النيل من صفوف المجتمع وشق صفه.

وثمن بركات أهمية مؤتمر الإجتهاد ضرورة العصر الذي يؤكد على أن مصر منبع ومصدر الدين والثقافة والحضارات وهي حاملة شعلة اللواء الإسلامي.