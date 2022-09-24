قانون المحليات يتصدر أجندة البرلمان التشريعية بدور الانعقاد الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب علاء عبد النبي، إن إصدار قانون المحليات سيتصدر الأجندة التشريعية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث؛ خصوصًا أن وجوده أصبح ضرورة ملحة في الوقت الحالي؛ لتتواكب مع مستجدات الجمهورية الجديدة.

وأكد عبد النبي، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت، أن المجالس الشعبية المحلية لها دورها الفاعل داخل مختلف المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية؛ سواء في وضع السياسات ومناقشة موازنات المحليات والرقابة الفاعلة على أداء جميع المسؤولين بالمحليات بصفة عامة وعلى أداء المحافظين بصفة خاصة.

وأوضح النائب أن خروج قانون الإدارة المحلية الجديد وإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية سيخفف الضغط على أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ؛ ليتفرغوا لدورهم النيابي داخل البرلمان .

وأشاد عبد النبي بوضع ملف المحليات ضمن أجندة الحوار الوطني، واصفًا ذلك بالخطوة الإيجابية، ولافتًا إلى أن قانون المحليات ينبغي أن يعتمد على اللا مركزية، وهو أن يختص لكل محافظة بإدارتها الخاصة، مما يخفف الضغط على الإدارة المركزية.

وتابع النائب: "منذ 2011 لا توجد مجالس محلية، ويجب أن ننتهي من ملف المحليات في أقرب وقت؛ باعتبار انتخابات المحليات حقًّا دستوريًّا؛ وهو ما يتطلب سرعة إجرائها" .

ونص الدستور في مواده على نصوص صريحة لتنظيم عمل المحليات وانتخاب المجالس المحلية بواقع 25% بالنظام الفردي و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ووفقًا للقانون يكون 21 سنة حدًّا أدنى لسن الترشح في انتخابات المجالس المحلية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا مجلس النواب للانعقاد وبداية دور الانعقاد العادي الثالث يوم السبت 1 أكتوبر 2022، وفق قرار جمهوري نُشر بالجريدة الرسمية.​