ارتكبوا 58 حادثًا.. سقوط 12 تشكيل عصابي في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لضبط الخارجين على القانون.

أسفرت جهود الحملات، خلال أسبوع، في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، عن ضبط 12 تشكيل عصابي، ضموا 35 متهمًا اعترفوا بارتكاب 58 حادث سرقة متنوع.

كما نجحت الحملات في كشف غموض91 حادث متنوع، أبرزهم (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 139 متهماً.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 455472 حكم قضائي، من بينهم 1690 حكم جناية، و165761 حكم حبس، و222546 حكم غرامة، و65475 مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة؛ لضبط كافة صور الخروج على القانون.