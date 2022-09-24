محافظ القاهرة يوجه بتطهير 19833 بالوعة لتصريف مياه الأمطار المتوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، محطة رفع الصرف الصحي بعين شمس لمتابعة أعمال رفع الكفاءة والتطورات الجارية بالمحطة.

رافق المحافظ في جولته إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء إبراهيم عوض، السكرتير العام المساعد، والمهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه القاهرة.

وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة التوسعات الجديدة بالمحطة وأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بها، كما تفقد عددا من المعدات وسيارات شفط الأمطار ومعالجة المياه الجديدة التي دخلت الخدمة بالشركة.

وأشاد محافظ القاهرة بالجهد المبذول من شركتي الصرف الصحي والمياه لتقديم خدمة أفضل للمواطنين بعمالة وخبرة مصرية خالصة.

وعقب الجولة عقد محافظ القاهرة اجتماعًا مع رئيسي مجلس إدارة شركة الصرف الصحي والمياه والمسئولين التنفيذيين بالشركتين ناقشوا خلاله استعدادات التعامل مع موسم سقوط الأمطار المتوقع خلال الفترة القادمة طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد.

وشدد محافظ القاهرة على استمرار أعمال تطهير بالوعات الأمطار البالغ عددها 19833 للتأكد من قيامها بتصريف أية كمية متوقعة من الأمطار والتعامل الفوري مع الشكاوى التي ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين وعدم تعطيل الحركة المرورية.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق لشفط أي تراكمات حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وتعد محطة رفع الصرف الصحي بعين شمس أقدم محطة بالقاهرة حيث تم إنشائها عام 1914، وتشغل مساحة 40 فدانا، وتخدم مناطق عين شمس، والمطرية، وشيراتون، وسراي القبة، ومصر الجديدة، ومدينة نصر، والمقطم، والسلام، والمرج، وتتكون من 4 عنابر ضخمة بطاقة تصميمية وقدرة على رفع المياه تصل إلى 750 ألف م3/يوم يكفي الاحتياجات الحالية، وجار إنشاء العنبر الخامس لتصبح طاقة المحطة مليون م3/ يوم لاستيعاب أي زيادات مستقبلية.​