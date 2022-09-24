بالصور- إصابة 2 من قوات الحماية المدنية أثناء محاولة السيطرة على حريق سيارة بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أصيب اثنان من قوات الحماية المدنية بطنطا، أثناء محاولة السيطرة على ألسنة النيران داخل سيارة ملاكي، على طريق طنطا كفر الزيات، بالقرب من قرية شبرا النملة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من قوات الحماية المدنية، بإصابات اثنين من رجال الاطفاء، أثناء تواجدها، لإخماد النيران في سيارة ملاكي مشتعلة على طريق طنطا كفر الزيات.

وتبين أن سيارة الإطفاء كانت متجهة في الطريق العكسي لمحاولة السيطرة على ألسنة اللهب، داخل سيارة ملاكي، فاصطدمت بسيارة نصف نقل، ما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد قوات الحماية المدنية، وتم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وشهد طريق طنطا كفر الزيات، اصدام سيارة ملاكي بحاجز خرساني، مما إلى اشتعال النيران بها، ومصرع قائدها، وتم رفع آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.