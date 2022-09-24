إعلان لجنة تحكيم مسابقة أبو الحسن سلام بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

قال المخرج مازن الغرباوي رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، إنه جرى قوام لجنة تحكيم مسابقة البحث العلمي في نسختها الثانية، وتضم الكاتب الدكتور سامح مهران، رئيسًا للجنة، وهو مؤلف ومخرج مسرحي شغل عدة مناصب منها رئيس أكاديمية الفنون، ورئيس لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس مهرجان المسرح المعاصر و التجريبي، ونال جائزة التأليف المسرحي الأولى من المجلس الأعلى للثقافة عام 1990عن نص "الشاطر .. ست الحسن "، ومن أعماله المسرحية "إن بوكس" و"حباك عوضين تامر"،وكانت آخر أعماله كمؤلف مسرحية "هاملت بالمقلوب".

وأوضح رئيس المهرجان في تصريح اليوم السبت، أن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة البحث العلمي تضم الدكتور محمد عبازة "من تونس"، وهو كاتب مسرحي درس في مدنين ثم بجامعة دمشق لدراسة الأدب العربي، ثم دراسة النص المسرحي المكتوب بالعربية في جامعة السوربون، وتولى مهام عدة في وزارة الثقافة، وله عدة إصدارات منها : مقاربات للمسرح التراثي، وتطور الفعل المسرحي بتونس من النشأة إلى التأسيس، وتطور الفعل المسرحي بتونس من اللامركزية إلى التجريب.

وتابع : كما تضم أعضاء اللجنة الدكتور هشام زين الدين"من لبنان"، وهو باحث وأكاديمي ومخرج ومؤلف مسرحي، ومؤسس فرقة المسرح التربوي اللبناني، وحاز علي جائزة التأليف المسرحي في مهرجان الأسبوع المسرحي في سلطنة عمان عن نصه المسرحي "هذيان أخر الليل".

وعن التيمة الأساسية للمسابقة في نسختها الثانية قال رئيس المهرجان، إنها حول "قضايا وإشكاليات إخراج الأعمال التراثية"، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك المسابقة هو الارتقاء بالبحث العلمي، ومنح فرص للباحثين الشباب، واكتشاف أصوات جديدة في البحث والدراسات المسرحية من الشباب، وإثراء المحتوى العلمي للمسرح العربي.

وأضاف مسابقة هذا العام للباحثين المصريين والعرب فقط، وأعلنت إدارة المهرجان عن فتح باب سن المتقدمين من الباحثين حتى 45 عامًا ، كما أعلنت عن أن الدورات المقبلة ستكون دولية لكل الباحثين في العالم، وكان قد جرى الإعلان عن شروط وكيفية التسابق، وآخر موعد لتلقي الطلبات في هذه المسابقة هو يوم الأربعاء 26 أكتوبر المقبل .

جدير بالذكر أن الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، ستقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 25 حتى 30 نوفمبر المقبل، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان محمد صبحي، ويديره الدكتورة انجي البستاوى، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين، وزيرة الثقافة الكيلاني، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.