جامعة أسوان تشارك في معسكر إعداد القادة بالمدينة الشبابية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

تشارك رعاية شباب جامعة أسوان في فوج مديري عموم رعاية الشباب وذلك تحت شعار قادة جيل في معسكر إعداد القادة بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية.

وقال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ان المدينة الشبابية بأبى قير بمدينة الإسكندرية شهدت انطلاق الجلسة الافتتاحية لفوج مديرى عموم رعاية الشباب من الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والتكنولوجية، والذي يقام تحت شعار قادة جيل، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المعهد على استعداد كامل لدعم أى نشاط داخل الجامعات المصرية، مؤكدا أن الخطة الاستراتيجية للمعهد تهدف إلى إعداد الكوادر والقيادات وإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصحيحة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب إن إدارة رعاية الشباب بالجامعة هي البوابة الأولى لاحتضان الشباب والعمل على تفريغ طاقتهم الإيجابية في الانشطة الطلابية المختلفة، وتعد ادارة رعاية الشباب بالجامعة حلقة الوصل والأكثر تعامل مع الطلاب، وتأتي مشاركة مدير عام رعاية الشباب بالجامعة بمثابة تبادل للأفكار البناءة والتي تتوافق مع الرؤية العامة للدولة والخطة الاستراتيجية لمصر ٢٠٣٠ والعمل على تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية من أجل تعزيز الانتماء والولاء للوطن.