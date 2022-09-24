بالصور- مباريات بين فتيات وشباب ألمان ومصريين في الأقصر دعمًا لمرضى الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

استضافت الأقصر بطولة كأس شفاء الأورمان وهي البطولة التي ترعاها لجنة تسويق السياحة الثقافية بمشاركة لاعبين ولاعبات من جامعات ميونيخ ولاعبين ولاعبات من الأقصر وتهدف لدعم الأطفال المرضى داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال وذلك في إطار فعاليات أسبوع الشباب المصري الألماني- الذي يقام للعام العاشر في محافظة الأقصر.

وحضر الفعاليات الخبير السياحي محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية ، والدكتور وليد عبد الله وكيل كلية الفنون الجميلة لخدمة المجتمع ، وقيادات مستشفى شفاء الأورمان وأعضاء وقيادات الهلال الأحمر المصري.

وحقق الفريق الألماني الفوز في منافسات كرة القدم شباب وفي منافسات كرة اليد سيدات وسط أجواء حماسية للغاية.

وفي نهاية الفعاليات، تم تسليم كأس البطولة للفريق الألماني وميداليات تذكارية وبعض الهدايا الأخرى مقدمة من لجنة تسويق السياحة الثقافية.

وقال الخبير السياحي محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية ، أن الفعاليات لها أكثر من هدف من ضمنها دعم أطفال مستشفى شفاء الأورمان وكذلك دعم السياحة الرياضية والثقافية في مصر مشيرا أن بعودة الطلاب الألمان إلى بلادهم سيكونون خير سفراء لمصر ولقطاع السياحة .

وأكد محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان ، أن المستشفى حريصة أن يكون لها دور في هذه الفعاليات للعام الثالث حيث أصبحت زيارة المستشفى جزءا مهما من فعاليات الأسبوع المصري الألماني ، موجها الشكر للجنة تسويق السياحة الثقافية على دورها الكبير في نجاح الفعاليات .