بالصور- تجهيز معسكر الشباب بطور سيناء لاستقبال رحلات المعسكرات الشبابية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

تستعد مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء لاستقبال رحلات المعسكرات الشبابية التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة من خلال إنشاء معسكر بمدينة طور سيناء لاستقبال هذه الرحلات، بهدف تعريف الشباب المصري ببلدهم، وتنشيط السياحة الداخلية في جنوب سيناء.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن جاري تجهيز المعسكر ليضم مبنى رئيسي، و2 ملعب خماسي، وملعب اكليريك، و20 خيمة كشفية للكشافة، وجيم، ومطعم، ومبنى تغير ملابس، وقاعة متعددة الأغراض، وقاعات ورش تعليمية، ومخيمات إنشاء خفيف، ومنطقة المحكى، و الشواء، منطقة خضراء وساحات مفتوحة.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم السبت، أن المعسكر يعد لاستقبال طلاب المدارس والجامعات خلال المرحلة المقبلة، ضمن منظومة المشروع القومي للمعسكرات الشبابية، ومن المقرر أن يجري تجهيزه بكافة احتياجات الطلاب.

وأشار إلى أن محافظة جنوب سيناء تضم معسكرين إحداهما بمدينة رأس سدر على مساحة 30 ألف متر، والآخر بمدينة الطور على مساحة 53 ألف متر، لخدمة المشروع القومي للمعسكرات، وجاري تطوير معسكر نويبع لاستغلاله في تنفيذ مشروع "يلا كامب" و "المعسكرات التدريبية والترفيهية والرياضية المتنوعة"، وتنفيذ أنشطة التنمية الرياضية التي تستهدف جعل الرياضة أسلوب ونمط حياة لجميع المواطنين من مختلف الأعمار السنية ومن جميع المحافظات والمدن والقرى المصرية.