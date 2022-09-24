مستشار الرئيس الأوكراني يدين بيع إيران طائرات مسيرة لروسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف- (أ ش أ)

أدان مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولاك، قرار إيران بيع طائرات بدون طيار حديثة إلى روسيا.

وقال بودولاك ،في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، إنه بعد سنوات من العقوبات والعزلة والسمعة البغيضة، ما زالت النخبة الإيرانية لم تدرك كيف تنهض من قاع الحضارة، على حد تعبيره.

وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية أبلغت القائم بالأعمال المؤقت لإيران في أوكرانيا بقرار إلغاء اعتماد سفير إيران لدى أوكرانيا وتقليص عدد موظفي السفارة الدبلوماسيين بشكل كبير بسبب وقائع استخدام أسلحة إيرانية الصنع من قبل القوات الروسية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إقالة الجنرال دميتري بولجاكوف من منصبه ونقله إلى وظيفة أخرى، مشيرة إلى تعيين الجنرال ميخائيل ميزينتسيف بدلا منه في منصب نائب وزير الدفاع الروسي المسؤول عن الخدمات اللوجستية في الجيش الروسي.

وأفاد بيان للدفاع الروسية اليوم السبت، بأن ميزينتسيف سيحل محل الجنرال دميتري بولجاكوف في هذا المنصب، مشيرا إلى أن الأخير نُقل إلى وظيفة أخرى.

وأضاف البيان:" أن الجنرال دميتري بولجاكوف أقيل من منصبه، بسبب نقله إلى منصب آخر".

يُذكر أن ميزينتسيف شغل سابقًا منصب رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا.