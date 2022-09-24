استبعاد روسيا من تصفيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم

اسماعيل عبد الحي - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) استبعاد روسيا من تصفيات بطولة أوروبا 2024 إذ لا يزال المنتخب الروسي ممنوعا من المشاركة في كل المسابقات حتى إشعار آخر في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

لكن روسيا البيضاء، التي اعتبرت منصة انطلاق رئيسية للعمليات العسكرية الروسية، ستشارك في التصفيات إلا أن اليويفا قال إنها لن تقع في نفس مجموعة أوكرانيا.

وقرر الفيفا واليويفا في فبراير الماضي منع كل الفرق الروسية، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، من المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحادان بعد الحرب التي تصفها موسكو بأنها "عملية عسكرية خاصة".

" سكاي نيوز "