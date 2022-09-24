24 سبتمبر , 2022 غرق قارب للمهاجرين قبالة سوريا (أ ف ب). أعلن التلفزيون الرسمي السوري اليوم السبت أن عدد قتلى القارب الغارق الذي كان يحمل مهاجرين قرب مدينة طرطوس الساحلية بشمال البلاد والذي يُشتبه بأنه أبحر من شمال لبنان متجهاً نحو أوروبا ارتفع إلى 86 قتيلاً.

كانت هذه تفاصيل خبر التلفزيون السوري: 86 قتيلاً في حادث غرق قارب للمهاجرين قبالة سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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