شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. 42 حزبا سياسيا يناقشون رؤية تحالف الأحزاب للمؤتمر الاقتصادى بمقر حزب إرادة جيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد تحالف الأحزاب المصرية، الذى يضم 42 حزبا سياسيا، اجتماعا مساء اليوم السبت، بمقر حزب إرادة جيل في تمام الخامسة مساء، ويأتي الاجتماع في ضوء مناقشة رؤية التحالف للمؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، المقرر عقده نهاية الشهر الجارى.

وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام التحالف، إن المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، تكمن أهميته في أن مخرجاته ستضع حلولا لمشاكل مصر الاقتصادية.

ومن المقرر، حسبما أفاد الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أن يتقدم كل حزب من أحزاب التحالف بورقة عمل تتضمن المعوقات والتحديات التي تواجه القطاعات المختلفة في الاقتصاد المصري، وآلية الحلول، لكي يتم استخلاص رؤية كاملة للواقع الحالي.

وبحسب النائب تيسير مطر، فإن التحالف يسعى من خلال هذا الاجتماع وأوراق العمل المقدمة إلى وضع آلية لدعم قطاعات الاقتصاد المصري، وتحقيق الاستراتيجية والرؤية الهادفة نحو تحقيق صادرات بنحو مائة مليار دولار سنويا.

ولفت رئيس حزب إرادة جيل، إلى أن وجهات النظر والرؤى المقدمة، ستتعاطى مع الحالة العامة بالشارع المصري والمعنيين بتلك القطاعات، لمعرفة المشكلات الحقيقية وأبرز التحديات، حتى يكون التحالف ملاصقا ومتماشيا مع تلك المعوقات على أرض الواقع.