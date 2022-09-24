شكرا لقرائتكم خبر عن نجم تشيلسي يقترب من الانتقال لصفوف روما في الشتاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود اهتمام كبير داخل روما الإيطالي بالتعاقد مع أحد نجوم تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل استكمال المنافسة في الدور الثاني.

روما يستهدف التعاقد مع تشالوباه

وأفادت تقارير صحفية إيطالية أن المدافع تريفوه تشالوباه، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي دخل دائرة اهتمامات فريق روما الإيطالي واقترب من الرحيل عن صفوف البلوز في يناير المقبل.

وأكدت المعلومات الصادرة من صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية أن روما ينوي التحرك سريعا هذا الشتاء من أجل ضم المدافع الشاب في الميركاتو الشتوي وتدعيم الخطوط الدفاعية للفريق.

روما يستغل رغبة تشالوباه في المشاركة من أجل إغراءه للرحيل عن البلوز

كما أشارت الصحيفة أن تشالوباه يرغب في الحصول على بعض الدقائق والمشاركة بصفة أساسية وهو ما يفتقده اللاعب في البلوز حيث شارك فقط في مباراتين بجميع المسابقات بواقع 180 دقيقة هذا الموسم.

وتابعت الصحيفة أن روما سيحاول استغلال هذا الأمر وإغراء اللاعب ماديا وبالمشاركة بصفة أساسية تحت قيادة المدير الفني جوزيه مورينيو.

موعد انتهاء عقد تشالوباه مع تشيلسي

يذكر أن تشالوباه سينتهي عقده مع البلوز في صيف 2026 وهو الأمر الذي سيصعب عملية الانتقال من الناحية المادية حيث ستطالب إدارة البلوز الحصول على مبلغ كبير من أجل الموافقة على الاستغناء عن اللاعب.