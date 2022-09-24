شكرا لقرائتكم خبر عن آرسنال يفتح ملف التعاقدات ويستهدف ثنائي يوفنتوس في الشتاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق آرسنال الإنجليزي سعيه وراء التعاقد مع صفقات نارية جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في ظل رغبة الفريق في استغلال الانطلاقة الجيدة بالدوري الإنجليزي ومواصلة الصراع على لقب الدوري هذا الموسم.

آرسنال يريد تدعيم خط الوسط والهجوم

وأشارت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية أن آرسنال بقيادة مديره الفني ميكيل أرتيتا يرغب في التعاقد مع بعض الصفقات في خط الهجوم وأيضا في خط الوسط خاصة بعد إصابة النني وتوماس بارتي التي ستسغرق بعض الوقت قبل عودتهما للفريق.

ثنائي يوفنتوس يدخلان دائرة اهتمامات آرسنال

ووفقا لما نشرته الصحف البريطانية صباح اليوم، فإن آرسنال أصبح الآن يستهدف التعاقد مع لاعبين من فريق يوفنتوس الإيطالي خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز وتدعيم صفوفه قبل مواصلة مشوار الدوري الإنجليزي.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية، أن آرسنال وضع أعينه على التعاقد مع المهاجم دوشان فلاهوفيتش بالإضافة إلى لاعب خط الوسط فابيو ميريتي.

آرسنال يجهز مبلغ كبير من أجل التعاقد مع ثنائي يوفنتوس

وتابعت الصحيفة البريطانية بأن آرسنال على استعداد لدفع مبلغ 101 مليون جنية إسترليني من أجل ضم فلاهوفيتش صاحب ال22 عاما وأيضا ميريتي صاحب ال19 عاما.

ترتيب آرسنال في الدوري الإنجليزي

يذكر أن آرسنال يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي برصيد 18 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي وتوتنهام أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد 17 نقطة.