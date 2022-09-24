شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة..نجم برشلونة السابق يدخل دائرة اهتمامات يوفنتوس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية إنجليزية مفاجأة من العيار الثقيل حول اهتمام فريق يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع لاعب برشلونة السابق والذي أعير من صفوف ولفرهامبتون الإنجليزي، أداما تراوري.

يوفنتوس يدرس تدعيم خط الهجوم

ووفقا لما نشرته الصحف والشبكات البريطانية، فإن هناك اهتمام من جانب أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس بتدعيم خط الهجوم الخاص بالفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل من أجل استعادة قوة الفريق من جديد والمنافسة على لقبي الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

وأكدت شبكة Birmingham mail البريطنية بأن يوفنتوس وضع أداما تراوري ضمن قائمة اللاعبين المستهدفين من أجل التعاقد معهم في الميركاتو الشتوي لتدعيم خط الهجوم.

وأضافت الشبكة أنه في المقابل فتحوم الشكوك حول إمكانية استمرار تراوري مع ولفرهامبتون خلال الموسم الحالي حيث سينتهي عقد اللاعب في نهاية الموسم الحالي مما يعني إمكانية رحيله بالمجان وبداية مشاركته من الموسم المقبل لصالح أي فريق.

وأكملت الشبكة بأن يوفنتوس سيحاول استغلال هذه النقطة لصالحهم والضغط على اللاعب والإدارة من أجل التعاقد معه في الشتاء القادم في صفقة جديدة للفريق على صعيد الجبهة الهجومية.

أرقام أداما تراوري مع ولفرهامبتون

يذكر أن تراوري قد خاض مع ولفرهامبتون 159 طوال مسيرته نجح خلالهم في إحراز 12 هدفا وصناعة 18 آخرين.

الجدير بالذكر أن أداما تراوري قد خرج على سبيل الإعارة لصفوف برشلونة الموسم المقبل قبل أن يعود من جديد لفريقه الإنجليزي مع بداية الموسم الجاري.