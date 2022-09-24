شكرا لقرائتكم خبر عن شركاء ولكن.. كيف حافظ المشرع على نصيبك؟.. عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لو شركاء على الشيوع.. كيف حافظ المشرع على نصيبك؟"، استعرض خلاله كيف تصدى المشرع أزمات الشركاء على الشيوع في أرض أو عقار أو شركة من خلال وضع دعوى الريع لحفظ الحقوق، ومتى يسقط الحق في المطالبة به، و11 حالة توضح الحلول، وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة، وإليكم التفاصيل كاملة:

لو شركاء في أرض أو عقار.. كيف حافظ المشرع على نصيبك؟.. المشرع وضع دعوى الريع لحفظ الحقوق.. ويسقط الحق بعد مرور 15 عام من المطالبة به.. وخبير يجيب عن الأأسئلة الشائكة.. و11 حالة توضح الحلول



برلمانى



