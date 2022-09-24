بينهم 5 أطفال وسيدة.. كلب مسعور يعقر 7 أشخاص في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

هاجم كلب مسعور، عدة أشخاص بينهم أطفال بإحدى قرى مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، ما أسفر عن عقرهم، وجرى توجههم للمستشفى العام لتلقي التطعيمات اللازمة.

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن المنيا، إخطارًا بإصابة 7 أشخاص، بينهم 5 أطفال، بعد أن هاجمهم كلب مسعور، وتسبب في عقرهم، بقرية نزلة البرشا، التابعة لمركز ملوي.

وتبين أن الكلب عقر 5 أطفال وهم كل من: إبراهيم. خ، 11 سنة، طالب، أحمد. ف، 11 سنة، طالب، ومحمد.أ، 5 سنوات، حازم . ر، 11 سنة، شيماء. ط، 5 سنوات، و2 آخرين وهما: سناء. س، 52 سنة، ربة منزل، وعبدالحكيم . س، 65 سنة، مزارع، مقيمون جميعًا بقرية نزلة البرشا .

جرى توجه المصابين إلى مستشفى ملوي العام لتلقي التطعيمات اللازمة، وتنظيف الجروح، والتنبيه على الطب البيطري بالبحث عن الكلب المسعور والقضاء عليه.