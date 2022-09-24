إصابة 6 أشخاص جراء مداهمة سيارة لمشاركين في احتفال كنسي بألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - روسلزهايم(ألمانيا)- (د ب أ)

أعلنت شرطة مدينة روسلزهايم الألمانية صباح اليوم السبت، إصابة ستة أشخاص جراء مداهمة رجل بسيارته لمجموعة أشخاص كانوا يشاركون في حفل كنسي بالمدينة الواقعة جنوب ألمانيا.

ووفقا للمعلومات الأولية، فإن الحادث الذي وقع ليلة الجمعة/السبت الماضية، أسفر عن إصابات خطيرة لخمسة رجال تتراوح أعمارهم بين 17 و39 عاما، غير أن الشرطة ذكرت أنه لا توجد خطورة على حياة أي من هؤلاء المصابين وذلك على عكس الافتراضات الأولى. كما أسفر الحادث أيضا عن تعرض امرأة/20 عاما/ لإصابة طفيفة،بينما لم يصب سائق السيارة.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن العديد من الأشخاص الآخرين أصيبوا بصدمة جراء الحادث، وأضاف أنه لا يمكنه تقديم معلومات أكثر دقة عن المصابين حاليا لأسباب منها أن بعض المصابين تم نقلهم إلى المستشفى مباشرة.

وتبحث الشرطة عن شهود للحادث.

وحسب جهات التحقيق، كان هؤلاء الأشخاص يحتفلون ليلة أمس بذكرى افتتاح الكنيسة في منطقة باوشهايم، وكانت هناك مجموعة كبيرة موجودة خارج أحد مطاعم المنطقة وبعضهم كان يقف في نهر الطريق.

وأفادت المعلومات الأولية بأن سائق السيارة لم يكن مخمورا ولم يكن يقود سيارته بسرعة زائدة عن الحد، وقال المتحدث باسم الشرطة إنه ربما يكون السائق لم يلحظ المجموعة أو أنه لاحظ وجودها ولكن بعد فوات الأوان. وصرح المتحدث بأنه يفترض أن ما وقع كان حادثة، مشيرا إلى أنه تم استشارة خبير في الواقعة.