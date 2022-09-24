ضبط مسئول مخزن حجب 17 طن أرز عن البيع لتحقيق أرباح غير مشروعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة؛ وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وقيامه بتجميع وحجب كميات من المواد الغذائية " الأرز" بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (16.960 طن أرز).

بمواجهة المتهم اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية.