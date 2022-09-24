الداخلية تشن حملة أمنية على تجار الكيف بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية، حملة أمنية مكبرة لضبط القائمين على الإتجار وترويج المواد المخدرة بنطاق محافظة الغربية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق دائرة مركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام- الأمن المركزي) وبالاشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديرية أمن الغربية تم استهدافهم.. وأسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

وتم ضبط (إحدى السيدات) حال تواجدها بمسكنها الكائن بدائرة المركز، وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالي – هاتف محمول – كمية من المشغولات الذهبية).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة المركز.. وبحوزته (35 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3٫500 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول).

وتم ضبط (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية") حال تواجدها بدائرة المركز، وبحوزتها (كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول – كمية من المشغولات الذهبية).

وضبط (إحدى السيدات) حال تواجدها بمسكنها الكائن بدائرة المركز، وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالي – هاتف محمول – كمية من المشغولات الذهبية).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمحل سكنه الكائن بدائرة المركز.. وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت (21.500 كيلو جرام – 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون – عدد من الأقراص لعقار الترامادول المخدر – هاتف محمول – مبالغ مالية "أجنبية – محلية").

وتم ضبط (إحدى السيدات) حال تواجدها بمسكنها الكائن بدائرة المركز.. وبحوزتها (كمية من مخدر البانجو وزنت 2.500 كيلو جرام – عدد من الأقراص لعقار الترامادول المخدر – مبلغ مالي).

وتم استهداف (أحد الأشخاص) حال تواجده بمحل سكنه الكائن بدائرة المركز وتبين عدم تواجده، وعثر بمسكنه على (كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام – طبنجة صوت معدلة ).

كما تم استهداف (أحد الأشخاص) حال تواجده بمحل سكنه الكائن بدائرة المركز وتبين عدم تواجده، وعثر بمسكنه على (كمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين).

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 725.000 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.