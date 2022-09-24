إيقاف حركة السفن في ممر مائي بألمانيا جراء تصادم سفينة شحن وفندق عائم

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ)

أعلنت شرطة المسطحات المائية في ألمانيا اليوم السبت، إغلاق نهر موزيل عند مدينة كوشيم غربي البلاد أمام حركة السفن، بسبب حادث تصادم بين سفينة شحن وفندق عائم.

وأوضحت الشرطة، أن أسباب تصادم السفينتين في منطقة ضيقة بالممر المائي مساء أمس الجمعة لا تزال غير معروفة بعد.

وذكرت أن الحادث أسفر عن خروج سفينة الشحن عن المسار واصطدامها بجدار رصيف مائي، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع شيء للفندق العائم واستطاعت السفينة الفندقية مواصلة رحلتها بعد التصادم.

ولم تقع إصابات جراء الحادث.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن سفينة الشحن علقت في قاع النهر وسيتم انتشالها مساء اليوم، مشيرا إلى أنه سيتم إيقاف حركة السفن في نهر موزيل عند مرتفع مدينة بريدرن حتى ذلك الموعد.

ونظرا لأن ارتطام سفينة الشحن بالرصيف المائي أدى إلى تساقط أحجار من الرصيف على أحد الطرق المجاورة، فقد تم إغلاق هذا الطريق لبعض الوقت، وذلك بعد حدوث تلفيات في سيارة مرت من فوق بعض الكتل الحجرية.

ولم يتم تقدير قيمة الأضرار المادية الناجمة عن الحادث بعد.