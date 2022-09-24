زلزال بقوة 6.2 درجة يهزّ تشيلي

24 سبتمبر , 2022 مشهد عام في تشيلي (أ ف ب). أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالاً بقوة 6.2 درجة وقع قبالة ساحل أنكود في تشيلي يوم الجمعة. وأضاف المركز أن الزلزال وقع على بعد نحو 157 كيلومتراً شمال غربي أنكود في تشيلي وعلى عمق بلغ عشرة كيلومترات.

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