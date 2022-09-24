24 سبتمبر , 2022
الملك تشارلز يظهر في صورة جديدة مع الصندوق الأحمر الرسمي (أ ف ب).
نشر قصر بكنغهام، الجمعة، صورة للملك تشارلز الثالث مع صندوقه الأحمر الرسمي الذي يتلقى فيه العاهل البريطاني الوثائق الحكومية وذلك بعد تولى الملك الجديد مهامه الرسمية.
وصورة الصندوق الأحمر المغلق ترتبط بشدة بالملكية البريطانية وكانت الملكة إليزابيث الراحلة تظهر على نحو متكرّر في صور مع الصندوق.
ويحتوي الصندوق على أوراق من الحكومة البريطانية وبعض دول الكومنولث التي يتم إرسالها إلى الملك من مكتب السكرتير الخاص.
والتقطت الصورة في (قاعة القرن الثامن عشر) في القصر الأسبوع الماضي.
وظهر في الخلفية صورة والدي تشارلز الراحلين الملكة إليزابيث والأمير فيليب.
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