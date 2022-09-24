انت الان تتابع خبر "تحول مفاجئ".. ميسي يكشف أسباب تألقه مع سان جيرمان هذا الموسم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - صاحب الـ35 عاما لم يستطع محاكاة تألقه مع برشلونة الإسباني مع سان جيرمان الموسم الماضي، الذي شهد بدايته الباريسية عقب رحيله عن البارسا في صيف 2021.

ورغم مشاركته في 34 مباراة بمختلف البطولات الموسم الماضي، إلا أن ميسي لم يستطع تسجيل أكثر من 11 هدف بالقميص الباريسي، فيما صنع 15 هدفا.



وعقب مشاركته في فوز منتخب الأرجنتين الودي على الهندوراس بنتيجة 3-0، صباح السبت، تحدث ميسي عن سر تألقه اللافت هذا الموسم، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال البرغوث "أشعر بأني بحالة جيدة ومختلفة عن العام الماضي، وكنت أعلم أنني سأكون كذلك بعد الفترة السيئة التي عشتها".

ومع بداية الموسم الحالي، أسهم ميسي في 14 هدفا خلال 11 مباراة، إذ صنع 8 وسجل 6 أخرى بنفسه بكافة البطولات.



وعن سر التحول، قال "هذا العام مختلف، حيث عدت للفريق بعقل مغاير وأكثر ملاءمة للنادي ولغرفة تبديل الملابس ولزملائي".

وأكد ميسي على شعوره بأنه بحالة جيدة جدا، مضيفا "لقد عدت للاستمتاع بنفسي مرة أخرى".

طموحات ميسي في كأس العالم 2022

وفي سياق آخر، تطرق أفضل لاعب في العالم 7 مرات، للحديث عن آماله مع المنتخب الأرجنتيني في مونديال قطر، الذي سينطلق في غضون شهرين من الآن.

واعترف قائد الأرجنتين بقلق لاعبي الفريق مثل الجميع، لكنه حثهم في الوقت ذاته على التحلي بالهدوء، مضيفا "لدينا فريق رائع لكأس العالم، خاصة وأننا نستمتع بكل لحظة نكون فيها معا".

وأتم "علينا أن نأخذ الأمر خطوة تلو أخرى وأن نجهز أنفسنا بجدية عندما يتعين علينا العمل".

ويطمح ميسي لحمل كأس العالم لأول مرة في مسيرته بعدما ضاعت عليه الفرصة للتتويج به عام 2014، حينما خسرت الأرجنتين النهائي على يد ألمانيا بهدف دون رد.

