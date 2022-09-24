انت الان تتابع خبر السعودية: لدينا مخاوف بشأن إحياء اتفاق نووي بين القوى الغربية وإيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي مقابلة مع فرانس 24 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال وزير الخارجية السعودي إن بلاده لديها مخاوف بشأن احتمال إحياء اتفاق نووي بين القوى الغربية وإيران، خاصة فيما يتعلق بتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.واعتبر الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أنه حتى الصفقة "المعيبة" (الاتفاق النووي الإيراني) أفضل من عدم وجود صفقة.

وأكد أنه لا تزال هناك خلافات مع إيران تمنعه حاليا من لقاء نظيره الإيراني، مضيفا: "بالتأكيد لدينا النية لبناء علاقة إيجابية مع جيراننا في إيران".

ويخصوص الملف اليمني، لفت بن فرحان إلى أن الهدنة في اليمن، التي تم التفاوض عليها في أبريل ومددت مرتين، من غير المرجح أن يتم تمديدها مرة أخرى بعد تاريخ التجديد في 2 أكتوبر، وألقى باللوم على الحوثيين في العودة المحتملة إلى الحرب.

