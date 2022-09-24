انت الان تتابع خبر قائد عمليات بغداد للسومرية: مقتل إرهابيين اثنين في الطارمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سليم لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية تمكنت من قتل ارهابيين اثنين في الطارمية ضم نبستان البو حوسة، من قبل ل مش٥٩ فق٦ قيادة عمليات بغداد"، مبينا ان "القطعات لا زالت في المكان تقوم بالتفتيش والتطهير".



بدوره كشف أفاد مصدر أمني لـ الخليج 365، ان "الحصيلة الناتجة عن العملية أسفرت لغاية الان اثنين مصابين احدهم ضابط برتبة ملازم اول".