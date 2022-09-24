شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساهمت "حياة كريمة" فى الحد من الفقر الغذائى؟ .. دراسة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسهم خدمات البنية التحتية والصحية والتعليمية في مبادرة حياة كريمة بشكل كبير في العمل على الحد من الفقر الغذائي، لتضاف إلى جهود الدولة القائمة في هذا المجال، وقد أسهمت مبادرة حياة كريمة في توفير قوافل غذائية للعديد من المحافظات.

وأكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه لم يقف دور المبادرة عند هذا الحد، بل أسهمت في عمل العديد من المشاريع التي تخدم المزارعين سواء من خلال إنشاء مجمعات للخدمات الزراعية أو مشاريع مراكز تجميع الألبان، ودعم “مشروع البتلو”، وتوفير الأسمدة الزراعية.

ولفت الدراسة أن كل ذلك يساعد بشكل كبير في تهيئة الجو العام للمزارع مما يعود بالإيجاب على تحقيق الاكتفاء الغذائي من بعض المحاصيل. بالإضافة إلى الاتجاه نحو عمل أول منصة إلكترونية ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية، نتاجًا للمشروع القومي لكارت الفلاح الذك ، مما يسهم بشكل في تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي.