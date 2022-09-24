مجموعة السبع تندد بـ"الاستفتاءات الصورية" التي تنظمها روسيا في أربع مناطق أوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أدان قادة مجموعة السبع، بشدة "الاستفتاءات الصورية" التي تنظمها روسيا لضم الأراضي التي تحتلها في أوكرانيا، مؤكدين أنهم لن يعترفوا أبدا بهذه الاقتراعات "غير الشرعية".

وأكد قادة مجموعة الدول السبع - في بيان أوردته قناة فرانس 24 الإخبارية اليوم السبت - إدانتهم "الشديدة" بـ"الاستفتاءات الصورية" التي تنظمها روسيا لضم الأراضي التي تحتلها في أوكرانيا، مؤكدين أنهم لن يعترفوا "أبدا" بهذه الاقتراعات "غير الشرعية".

وقال القادة في بيان أصدرته ألمانيا التي تتولى رئاسة المجموعة التي تضم أيضا كندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا، "ندعو كل الدول إلى الرفض القاطع لهذه الاستفتاءات الصورية".

واعتبروا أن موسكو تريد "إيجاد ذريعة كاذبة لتغيير وضع أراض أوكرانية ذات سيادة تتعرض لعدوان روسي مستمر" و"هذه الأعمال تنتهك بوضوح ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وأكدوا "هذه الاستفتاءات الصورية... ليس لها أثر قانوني وغير شرعية، كما يتضح من أساليب التنظيم المتسرعة لروسيا التي لا تحترم بأي حال المعايير الديمقراطية، وترهيبها الصارخ للسكان المحليين".

وتابعوا أن "هذه الاستفتاءات في المناطق التي وضعت بالقوة تحت السيطرة المؤقتة لروسيا لا تمثل بأي حال تعبيرا شرعيا عن إرادة الشعب الأوكراني الذي يقاوم باستمرار الجهود الروسية لتغيير الحدود بالقوة".