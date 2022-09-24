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"المصائب لا تأتي فرادى".. برشلونة يتلقى ضربة موجعة جديدة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-433069-637995941433035906.jpg

2022-09-24 | 07:26

"المصائب لا تأتي فرادى".. برشلونة يتلقى ضربة موجعة جديدة

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الخليج 365 ـ رياضة

تلقى برشلونة نبأ سيئاً جديداً خلال فترة التوقف الدولي، بعد الإصابات التي عانى منها أمس لاعبوه جوليس كوندي وممفيس ديباي وفرينكي دي يونج وعثمان ديمبلي.

وجاء الدور، امس الجمعة على المدافع رونالد أراوخو، الذي غادر مباراة منتخب بلاده أوروجواي الودية أمام إيران مبكراً، بسبب إصابة عضلية.

وسيزيد هذا الأمر متاعب مدرب الفريق الكتالوني، تشافي هيرنانديز، عقب انتهاء التوقف الدولي.


يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني، في جدول ترتيب ، برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر.

وسيلعب البلوجرانا مع ريال مايوركا، يوم 1 تشرين أول المقبل، ضمن منافسات الليجا، قبل مواجهة إنتر ميلان يوم 4 من نفس الشهر، في .

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