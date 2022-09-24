أبرزها التشيك ضد البرتغال.. مواجهات دولية نارية اليوم السبت

الخليج 365 ـ رياضة

تقام اليوم السبت 24 - 9 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهة إسبانيا ضد سويسرا، والبرتغال مع التشيك فى دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، فضلا عن بعض المباريات الودية في الأجندة الدولية مثل مواجهة بوليفيا والسنغال.

