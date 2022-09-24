انت الان تتابع خبر أبرزها التشيك ضد البرتغال.. مواجهات دولية نارية اليوم السبت والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-433067-637995924205655577.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-09-24 | 06:56
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الخليج 365 ـ رياضة
تقام اليوم السبت 24 - 9 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهة إسبانيا ضد سويسرا، والبرتغال مع التشيك فى دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، فضلا عن بعض المباريات الودية في الأجندة الدولية مثل مواجهة بوليفيا والسنغال.
تقام اليوم السبت 24 - 9 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهة إسبانيا ضد سويسرا، والبرتغال مع التشيك فى دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، فضلا عن بعض المباريات الودية في الأجندة الدولية مثل مواجهة بوليفيا والسنغال.
مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة
أرمينيا X أوكرانيا– الساعة 3 مساء
إيرلندا الشمالية X كوسوفو – الساعة 6 مساء
سلوفينيا X النرويج – الساعة 6 مساء
التشيك X البرتغال - الساعة 8:45 مساء على قناة Uefa.tv
إسبانيا X سويسرا- الساعة 8:45 مساء على قناتى Uefa.tv- Sky Sport Uno Italia
صربيا X السويد - الساعة 8:45 مساء
قبرص X اليونان - الساعة 8:45 مساء
اسكتلندا X إيرلندا - الساعة 8:45 مساء
مواعيد مباريات ودية كوت ديفوار X توجو – الساعة 6 مساء
بوليفيا X السنغال – الساعة 6:30 مساء
أرمينيا X أوكرانيا– الساعة 3 مساء
إيرلندا الشمالية X كوسوفو – الساعة 6 مساء
سلوفينيا X النرويج – الساعة 6 مساء
التشيك X البرتغال - الساعة 8:45 مساء على قناة Uefa.tv
إسبانيا X سويسرا- الساعة 8:45 مساء على قناتى Uefa.tv- Sky Sport Uno Italia
صربيا X السويد - الساعة 8:45 مساء
قبرص X اليونان - الساعة 8:45 مساء
اسكتلندا X إيرلندا - الساعة 8:45 مساء
مواعيد مباريات ودية
الأرجنتين X الهندوراس – الساعة 2 صباح السبت
جنوب أفريقياX سيراليون– الساعة 3 عصرا
بوليفيا X السنغال – الساعة 6:30 مساء