شكرا لقرائتكم خبر عن نجاحات كبرى.. كيف صمد الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار السنوات الماضية، حققت الدولة المصرية نجاحات وإنجازات عديدة في الكثير من القطاعات، والتي كانت أبرزها المشروعات القومية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وكان لهما السبب في الصمود بمواجهة أزمات الاقتصاد العالمية، حيث أن تلك المشروعات القومية الكبرى لها دور كبير في صمود الاقتصاد المصري في مواجهة أى أزمات.

تقرير لمؤسسة ماعت، أكد أن خطة الإصلاح الاقتصادي تمكنت من حماية الاقتصاد من العبء الكامل للأزمة، كما ساعدت السياسات الاقتصادية السليمة على استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على المستثمرين الأجانب في مصر، وأشارت التقارير الدولية وصندوق النقد الدولى إلى أنه لا تزال التوقعات لمصر قوية بتحسين أكثر لحياة المواطنين بشكل كبير.