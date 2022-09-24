شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيات "الفار" مرة أخرى.. إطلاق نار وإغلاق طريق مطار طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عادت الاشتباكات إلى العاصمة الليبية طرابلس بين المليشيات المسلحة، في استمرار لمسلسل الصراع على النفوذ والسيطرة.

واندلعت ظهر الجمعة مواجهات مسلحة بالقرب من بوابة الجبس جنوب غربي طرابلس، بين مجموعة مسلحة تتبع مليشيات "الفار" وأخرى منضوية تحت مليشيات عماد الطرابلسي.

وتبادلت المليشيات القادمتين من مدينتي الزاوية والزنتان، إطلاق النار، بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في بوابة الجبس جنوب غربي العاصمة، ما أدى لإغلاقها وإعادة المارة بالعكس في الاتجاهين.

وامتدت الاشتباكات في المنطقة ما بين بوابة الجبس وطريق المطار وأمام محطة الكهرباء، وأسفرت الاشتباكات الجارية حتى الآن عن إصابة المليشياوي آدم الصادق المصراتي بعيار ناري في الرأس في الاشتباكات الجارية.

وتحاول السلطات الليبية الدفع بقوات لفض النزاع بين المليشيات، حيث تنتشر مليشيات الـ111 بقيادة عبدالسلام زوبي في عدة مناطق قرب بوابة الجبس، إلا أن الاشتباكات لا تزال دائرة إلى الآن.

يشار إلى أن الفار وهو مليشياوي بارز ومطلوب في عدة جرائم مرتبطة بالإرهاب، إلا أنه سبق تعيينه مسؤولا للمخابرات الليبية في مدينة الزاوية، وهو نفس الجهاز الذي سبق وترأسه عماد الطرابلسي، الذي يشتبك مع قواته الآن.

والثلاثاء الماضي، هاجمت مليشيات "الفار" -نفس المليشيات التي تشتبك اليوم- قوة نظامية تابعة للشرطة في طرابلس الليبية.

واعتدت مليشيات الفار -وفقا لبيان وزارة الداخلية الليبية- على دوريات قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق بتمركز جسر الفروسية بطريق المطار بالأسلحة الثقيلة، ما أدى لإصابة عضو من الشرطة وترويع المواطنين.

مليشيات "الفار"

والميليشاوي الليبي محمد بحرون الملقب بـ "الفار" هو أمير حرب من مدينة الزاوية غرب ليبيا، ويمارس عبثه بين مدينته والعاصمة طرابلس، وهو متهم بارتكاب عدد من الجرائم على رأسها التعاون مع تنظيم داعش الإرهابي قبل انهياره في مدينة صبراتة غربي ليبيا.

"والفار" أيضا هو المطلوب رقم 6 في (القضية رقم 131 لسنة 2017 / إرهاب) المنظورة لدى النائب العام الليبي وقد رفض الامتثال أمامه للتحقيق، رغم أن اسمه ظهر في عدد من اعترافات عناصر تنظيم داعش المقبوض عليهم.

كما أن الفار متهم بالعديد من الجرائم الأخرى في المدينة الليبية من خلال علاقاته مع شبكة مهربي البشر المطلوبين دوليا، كما تورط في جرائم ضد الأسرى والمطلوبين بينها التعذيب والإهانة للواء طيار عامر الجقم التابع للجيش الليبي، بعد أن أسقطت طائرته أثناء تنفيذه مهام قتالية في 7 ديسمبر/كانون الأول 2019.

كما يرتبط اسم "الفار" بتنظيم الإخوان الإرهابي من خلال علاقته القوية مع القيادي الإخواني خالد المشري رئيس ما يعرف بمجلس الدولة، والذي يظهر بجانبه في عديد المناسبات المقامة في مدينة الزاوية التي ينتمي إليها الاثنان وكذلك المناسبات في العاصمة طرابلس.