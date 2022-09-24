شكرا لقرائتكم خبر عن مخصصات 11 مبادرة بالقطاع الصحى عام 22/23.. أبرزها احتياجات "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حكومي لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، مقدم للبرلمان، بشكل تفصيلي عن الملامح الاساسية لمبادرات القطاع الصحي في الخطة الاستثمارية خلال العام المالي الجديد 2022/2023. وفي هذا الصدد نستعرض المبادرات المستهدفة والمخصصات المالية فى القطاع الصحي : 1- التأمين الصحي الشامل : - 94 مستشفي - 448 وحدة صحية - الاعتمادات المالية : 5.2 مليار جنية 2- المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة : - 148 مستشفي - الاعتمادات 3.6 مليار جنية. 3- دخول المستشفيات الخدمة : - إنشاء وتطوير 36 مستشفي - الاعتمادات 1.8 مليار جنية. 4- تطوير وتجهيز المنشآت الصحية بالتجمعات الحضرية بمحافظات "حياة كريمة" : - 15 مستشفي -104 وحدة - 2.5 مليار جنية 5- أسرة الرعاية المركزة : - توفير 1500 سرير - الاعتمادات 1.3 مليار جنية 6- تعزيز الدور المصري في الرعاية الصحية لدول القارة الإفريقية : - 3 دول ( جيبوتي - جنوب السودان - أوغندا) - الاعتمادات 493 مليون جنية 7- توريد سيارات الإسعاف "حياة كريمة" : - 1000 سيارة اسعاف - الاعتمادات 350 مليون جنية 8- مبني المعامل المركزيه ببدر : - الاعتمادات 350 مليون جنية 9- مراكز صحة وتنمية الأسرة : - تطوير شامل ل52 مستشفي تكامل - الاعتمادات 250 مليون جنية 10- معالجة النفايات الطبية : - 17 محرقة مخلفات - 131 سيارة مخلفات - الاعتمادات 209 مليون جنية 11- ميكنة المستشفيات الجامعية : - معالجة المستشفيات الجامعية 78 مستشفي - الاعتمادات 400 مليون جنية