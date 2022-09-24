شكرا لقرائتكم خبر عن مخصصات 11 مبادرة بالقطاع الصحى عام 22/23.. أبرزها احتياجات "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حكومي لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، مقدم للبرلمان، بشكل تفصيلي عن الملامح الاساسية لمبادرات القطاع الصحي في الخطة الاستثمارية خلال العام المالي الجديد 2022/2023.
وفي هذا الصدد نستعرض المبادرات المستهدفة والمخصصات المالية فى القطاع الصحي :
1- التأمين الصحي الشامل :
- 94 مستشفي
- 448 وحدة صحية
- الاعتمادات المالية : 5.2 مليار جنية
2- المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة :
- 148 مستشفي
- الاعتمادات 3.6 مليار جنية.
3- دخول المستشفيات الخدمة :
- إنشاء وتطوير 36 مستشفي
- الاعتمادات 1.8 مليار جنية.
4- تطوير وتجهيز المنشآت الصحية بالتجمعات الحضرية بمحافظات "حياة كريمة" :
- 15 مستشفي
-104 وحدة
- 2.5 مليار جنية
5- أسرة الرعاية المركزة :
- توفير 1500 سرير
- الاعتمادات 1.3 مليار جنية
6- تعزيز الدور المصري في الرعاية الصحية لدول القارة الإفريقية :
- 3 دول ( جيبوتي - جنوب السودان - أوغندا)
- الاعتمادات 493 مليون جنية
7- توريد سيارات الإسعاف "حياة كريمة" :
- 1000 سيارة اسعاف
- الاعتمادات 350 مليون جنية
8- مبني المعامل المركزيه ببدر :
- الاعتمادات 350 مليون جنية
9- مراكز صحة وتنمية الأسرة :
- تطوير شامل ل52 مستشفي تكامل
- الاعتمادات 250 مليون جنية
10- معالجة النفايات الطبية :
- 17 محرقة مخلفات
- 131 سيارة مخلفات
- الاعتمادات 209 مليون جنية
11- ميكنة المستشفيات الجامعية :
- معالجة المستشفيات الجامعية 78 مستشفي
- الاعتمادات 400 مليون جنية