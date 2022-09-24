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مخصصات 11 مبادرة بالقطاع الصحى عام 22/23.. أبرزها احتياجات "حياة كريمة"

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القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حكومي لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، مقدم للبرلمان، بشكل تفصيلي عن الملامح الاساسية لمبادرات القطاع الصحي في الخطة الاستثمارية خلال العام المالي الجديد 2022/2023. 

 

وفي هذا الصدد نستعرض المبادرات المستهدفة والمخصصات المالية فى القطاع الصحي :  

 

1- التأمين الصحي الشامل : 

- 94 مستشفي 

- 448 وحدة صحية

- الاعتمادات المالية : 5.2 مليار جنية 

 

2- المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة : 

- 148 مستشفي 

- الاعتمادات 3.6 مليار جنية. 

 

 

3- دخول المستشفيات الخدمة :  

- إنشاء وتطوير 36 مستشفي 

- الاعتمادات 1.8 مليار جنية. 

 

4- تطوير وتجهيز المنشآت الصحية بالتجمعات الحضرية بمحافظات "حياة كريمة" : 

- 15 مستشفي 

-104 وحدة 

- 2.5 مليار جنية 

 

5- أسرة الرعاية المركزة : 

- توفير 1500 سرير 

- الاعتمادات 1.3 مليار جنية 

 

6- تعزيز الدور المصري في الرعاية الصحية لدول القارة الإفريقية : 

- 3 دول ( جيبوتي - جنوب السودان - أوغندا) 

- الاعتمادات 493 مليون جنية 

 

7- توريد سيارات الإسعاف "حياة كريمة" :  

- 1000 سيارة اسعاف 

- الاعتمادات 350 مليون جنية 

 

8- مبني المعامل المركزيه ببدر : 

- الاعتمادات 350 مليون جنية 

 

9- مراكز صحة وتنمية الأسرة : 

- تطوير شامل ل52 مستشفي تكامل 

- الاعتمادات 250 مليون جنية

 

10- معالجة النفايات الطبية :

- 17 محرقة مخلفات 

- 131 سيارة مخلفات 

- الاعتمادات 209 مليون جنية

 

11- ميكنة المستشفيات الجامعية : 

- معالجة المستشفيات الجامعية 78 مستشفي 

- الاعتمادات 400 مليون جنية 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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