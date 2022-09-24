شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الملك تشارلز يفتح "الصندوق الأحمر" لأول مرة.. ما قصته؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رغم أن الصورة عمرها أيام، إلا أن قصر بكنجهام نشر الجمعة لقطة إلى الملك تشارلز الثالث يظهر فيها لأول مرة برفقة الصندوق الأحمر الرسمي.

وترجع أهمية الصندوق الأحمر الرسمي إلى تلقي ملك بريطانيا فيه الوثائق الحكومية، وذلك بعد توليه مهامه الرسمية.

وصورة الصندوق الأحمر المغلق ترتبط بشدة بالملكية البريطانية وكانت الملكة إليزابيث الراحلة تظهر على نحو متكرر في صور مع الصندوق.

ويحتوي الصندوق على أوراق من الحكومة البريطانية وبعض دول الكومنولث التي يتم إرسالها إلى الملك من مكتب السكرتير الخاص.

والتقطت الصورة في (قاعة القرن الثامن عشر) في قصر بكنجهام الأسبوع الماضي.

وظهر في الخلفية صورة والدي تشارلز الراحلين الملكة إليزابيث والأمير فيليب.

وتوفيت إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش، في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري عن عمر ناهز 96 عاما.

ولطالما تلقت الملكة إليزابيث الصناديق الحمراء، والتي تم صنعها عند تتويجها عام 1952، تقريبًا كل يوم من أيام حكمها، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع والعطلات، باستثناء يوم عيد الميلاد.