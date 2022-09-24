كرواتيا: الاتحاد الأوروبي يملك الإرادة السياسية لتمديد العقوبات ضد روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - زغرب - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش إن الاتحاد الأوروبي متحد في السعي لتمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأوضح بلينكوفيتش في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، أن هناك إرادة سياسية واضحة بأن تستمر هذه العقوبات ، إما أن يتم تمديدها أو حتى فرض عقوبات جديدة".

وأضاف قائلاً إنه "موقف حرج"، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيعزز تعداد جيشه من خلال تعبئة جزئية، وإشارته إلى استخدام الأسلحة النووية وتنظيم استفتاءات صورية في المناطق المحتلة من أوكرانيا بهدف ضمها إلى روسيا.

وقال بلينكوفيتش أيضا إنه سيكون من "الصعب للغاية" وضع حد أقصى لأسعار النفط على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف : "ما يجب علينا فعله هو التفكير في طريقة ما للحد من سعر الغاز، لأن سعر الغاز يؤثر على سعر الكهرباء ...هذه ليست لحظة للمضاربين لتحقيق أرباح كبيرة والتي في رأينا أنها غير مناسبة وغير أخلاقية على الإطلاق في وقت كهذا".