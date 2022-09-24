أبو الغيط يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولى العهد السعودي بمناسبة ‎اليوم الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):
هنأ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مساء اليوم الجمعة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني ال-92 للمملكة العربية السعودية.
وقال أبو الغيط - في تغريدة على حسابه على تويتر للتواصل الاجتماعي- "أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني ال-92 للمملكة العربية السعودية.
وتمنى أبو الغيط أن يديم الله على المملكة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادتها الحكيمة والرشيدة.