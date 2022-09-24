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أبو الغيط يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولى العهد السعودي بمناسبة ‎اليوم الوطني

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

هنأ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مساء اليوم الجمعة، خادم الحرمين الشريفين ‎الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد السعودي ‎الأمير والشعب السعودي بمناسبة ‎اليوم الوطني ال-92 للمملكة العربية .

وقال أبو الغيط - في تغريدة على حسابه على تويتر للتواصل الاجتماعي- "أهنئ خادم الحرمين الشريفين ‎الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة ‎اليوم الوطني ال-92 للمملكة العربية السعودية.

وتمنى أبو الغيط أن يديم الله على المملكة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادتها الحكيمة والرشيدة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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