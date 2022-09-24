ولي العهد يلتقي عددا من المسؤولين الأمريكيين

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجمعة في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي السيد بريت ماكغورك، وكبير المستشارين لشؤون أمن الطاقة العالمي السيد آموس هوكستين، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندركينغ، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والمتابعة النشطة لمخرجات قمة جدة وخاصة في مجال أمن الطاقة والاستثمار في الشراكة العالمية للبنية التحتية والاستثمار. كما تم مناقشة التطورات في المنطقة بما في ذلك اليمن، وقد أبدى الجانب الأمريكي خلال اللقاء عن شكر الولايات المتحدة لجهود وساطة ولي العهد التي تكللت بالنجاح بالإفراج عن اثنين من المواطنين الأمريكيين ضمن العشرة أسرى من جنسيات مختلفة، وتقديرهم لما يبذله سموه من جهود إنسانية في هذا الشأن.



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