شكرا لقرائتكم خبر عن ما الأسباب التى أثرت على مستوي ليفربول وتراجع نتائجه فى الموسم الحالي؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تناولت صحيفة" ليفربول إيكو " السبب الرئيسي وراء تراجع مستوي ليفربول، يأتي ذلك بسبب الغيابات المتلاحقة التي ضربت الفريق فى وسط ملعب الفريق، الشئ الذي أثر بشدة فى إيقاع الفريق الهجومي وأفقده الإستحواذ فى العديد من المباريات المهمة، مما ساهم فى تشكيل الضغط على الفريق والوصول إلى مرمي أليسون بسهولة كبيرة.

وأوضحت بعض التقارير الصحفية أن إصابة فابينيو وتياجو الكنتارا كانت بمثابة الضربة الموجعة للفريق، فى ظل إستمرار غياب اللاعب الغيني نابي كايتا، كما أن إصابة كلا اللاعبين لا تعد الأولي فى السنوات الأخيرة، حيث سبق للثنائي أن غاب فترة طويلة عن الفريق.

وكشفت بعض الإحصائيات الرقمية أن تياجو غاب عن 45 مباراة فى سنتين فقط، أي منذ إنضمامه لضفوف "الريدز"، الشئ الذي يعد كبير جدًا بالنسبة لقصر الفترة الزمنية ومشاركة الفريق فى الكثير من الإحتكاكات القوية سواء على المستوي المحلي أو القاري.



ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة التاسعة

ويعتلي أرسنال صدارة ترتيب مسابقة البيرميرليج برصيد 18 نقطة من 7 لقاءات بعد الفوز فى 6 لقاءات والتعرض لهزيمة واحدة أمام اليونايتد، فى حين يحل السيتي فى المركز الثاني برصيد 17 نقطة من خمس إنتصارات حققها الفريق وتعادلين.

وجاء ليفربول متأخرًا فى المركز الثامن برصيد 9 نقاط فقط، ولكن من 6 لقاءات بعد تمكن الفوز فى لقائين والتعادل فى ثلاثة لقاءات والتعرض للهزيمة فى مناسبة وحيدة، ليصبح الفريق لا يمتلك أي خيار آخر سوء الفوز على برايتون فى مواجهة السبت إذا أراد الإستمرار فى المنافسة.