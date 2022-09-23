شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على لجان وقضايا المحور السياسي في الحوار الوطني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، تعدد قضايا المحور السياسي لتشمل كافة القضايا التي تشغل المواطنين وتتمثل لجان وقضايا المحور السياسي في الحوار الوطني في:
١-لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.
٢-لجنة المحليات.
٣-لجنة الأحزاب السياسية.
٤-لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
٥-لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
ودعت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، المشاركة بالأراء في أكثر القضايا التي تشغل الاهتمام في المحور السياسي .