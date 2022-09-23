رئيس المجلس الأوروبي يدعو لتعليق عضوية روسيا بمجلس الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ):

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال اليوم الجمعة إنه يجب تعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي.

وفي إشارة للحرب الروسية على أوكرانيا، قال ميشال: "عندما يشن عضو دائم بمجلس الأمن حربا غير مبررة وبلا سبب، ونددت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيجب تعليق تلك العضوية تلقائيا، من وجهة نظري".

وقال في كلمة أمام الجمعية العامة في نيويورك إن "استخدام حق النقض الفيتو يجب أن يكون استثناء لكن أصبح القاعدة، كما نرى. مطلوب إصلاح وبشكل عاجل".

والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن هي: الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا، وتتمتع بحق النقض على القرارات.

ويطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرارا وتكرارا بتجريد روسيا من حقها في النقض طالما تشن حربا.