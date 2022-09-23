معارض روسي بارز يصف بوتين بـ"المجرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):

نقل المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني إلى الحبس الانفرادي مرة أخرى بعد انتقاده للتعبئة الجزئية التي أمر بها الرئيس فلاديمير بوتين.

هذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يتم فيها وضع نافالني في زنزانة انفرادية.

وأكد نافالني البالغ من العمر 46 عاما أنه لا يريد أن يستسلم للرعب جراء هذا القرار، ولذلك كرر اليوم الجمعة مزاعمه ضد رئيس الكرملين فلاديمير بوتين.

وانتقد نافالني الرئيس قائلا "بوتين يقيد مئات الآلاف بالغوص في الدماء والتعبئة و"الاستفتاءات"".

ويقبع نافالني في السجن منذ عام 2021 بعد عودته إلى وطنه بعد تعرضه لهجوم فاشل باستخدام السم.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية فقد حرم المعارض الروسي، الذي حكم عليه بالسجن تسع سنوات بتهمة الاحتيال المزعوم، من الاتصال بمحاميه، كما منع من أمور أخرى.