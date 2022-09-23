شكرا لقرائتكم خبر عن نجم فياريال يُشعل الصراع بين ليفربول وآرسنال على خدماته بالشتاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية اليوم، عن وجود صراع بين ناديي ليفربول وآرسنال على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

باينا على رادار آرسنال وليفربول للحصول على توقيعه

وأكدت صحيفة "سبورت الإسبانية"، أن أليكس باينا مهاجم فريق فياريال، نال إعجاب ليفربول وآرسنال، بعد أدائه المميز منذ بداية الموسم الحالي.

وكان باينا، صنع انطلاقه قوية هذا الموسم رفقة فريقه، بعدما سجل 6 أهداف في 10 مباريات مع، ليوقع على بداية مثالية للموسم الجاري.

وتابعت: "اللاعب الشاب يواصل جذب إعجاب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أظهر كفاءته في الموسم الماضي في الدرجة الإسبانية الثانية مع فريق جيرونا، ولكن ناديه قد يمانع رحيله".

فياريال يسعى لتعديل عقد لاعبه خوفًا من رحيله

وأضافت: "يتطلع فياريال الآن إلى الإحتفاظ بخريج أكاديميته، الذي انضم إليهم صغيرًا في عام 2011، من خلال ربطه بصفقة جديدة، على الرغم من أن عقده الحالي يستمر حتى عام 2025".

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد باينا الحالي يعني أنه متاح في السوق مقابل ما يزيد قليلًا على 30 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يسعى ناديه لتعديله.