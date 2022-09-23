شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على لجان وقضايا المحور الاقتصادي فى الحوار الوطني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، أنه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة تعتبر القضايا الاقتصادية أهم القضايا التي تشغل المواطنين وتتمثل لجان وقضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني في:
- التضخم وغلاء الأسعار.
- الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي
- أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة
- الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)
- الصناعة
- الزراعة والأمن الغذائي
- العدالة الاجتماعية
- السياحة
ودعت الصفحة الرسمية متابعيها للمشاركة برأيهم حول ما القضية التي تشغل اهتمامك من قضايا المحور الاقتصادي .