شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على لجان وقضايا المحور الاقتصادي فى الحوار الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، أنه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة تعتبر القضايا الاقتصادية أهم القضايا التي تشغل المواطنين وتتمثل لجان وقضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني في:

- التضخم وغلاء الأسعار.

- الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي

- أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة

- الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)

- الصناعة

- الزراعة والأمن الغذائي

- العدالة الاجتماعية

- السياحة

ودعت الصفحة الرسمية متابعيها للمشاركة برأيهم حول ما القضية التي تشغل اهتمامك من قضايا المحور الاقتصادي .