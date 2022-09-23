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تعرف على لجان وقضايا المحور الاقتصادي فى الحوار الوطني

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القاهرة - سامية سيد - أكدت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، أنه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة تعتبر القضايا الاقتصادية أهم القضايا التي تشغل المواطنين وتتمثل لجان وقضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني في:

-  التضخم وغلاء الأسعار.

 الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي

-  أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة 

- الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)

-  الصناعة

-  الزراعة والأمن الغذائي

- العدالة الاجتماعية

- السياحة

ودعت الصفحة الرسمية متابعيها للمشاركة برأيهم حول ما القضية التي تشغل اهتمامك من قضايا المحور الاقتصادي .

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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