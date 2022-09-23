شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مساعد "المحامين": الحوار الوطنى يعكس حرص القيادة على ترسيخ الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أسامة سالمان الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن الحوار الوطنى يعكس حرص القيادة السياسية على دعم أواصر وترسيخ الجمهورية الجديدة بين أطياف المجتمع، مشيرا الى أهمية مشاركة النقابات في الحوار الوطنى نظرا لقيامها بدور مجتمعى مهم للارتقاء بحال المواطن المصرى.

وأضاف أسامة سالمان أنه انطلاقا من دور نقابة المحامين المتشعب والهام في المجتمع فإن النقابة كغيرها من فئات المجتمع لها عدة مقترحات في إطار مشاركتها في الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تتمثل تلك المقترحات والرؤى في تقنين عمل الأحزاب من خلال أحزاب قوية تستوعب طاقات الشباب التي تدعم الجانب السياسى في المجتمع.

وتابع أسامة سالمان:" لذلك نريد أحزابا سياسية فاعلة لممارسة المحامى وأصحاب المهن الأخرى وكل من له دور سياسى يجب أن يمارسه من خلال أحزاب سياسية لها دور ريادى وتعمل في النور تحت بصيرة المجتمع"، مطالبا بميكنة و رقمنة نقابة المحامين وربطها بمنظومة الدولة وإدخال المحامين وأسرهم تحت مظلة التأمين الصحى والاجتماعى وتحقيق العدالة الناجزة واتخاذ المزيد من الإجراءات لتسهيل عمليات التقاضى.