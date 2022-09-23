أرمينيا: وجود بعثة مراقبة دولية على الحدود مع أذربيجان يدعم الاستقرار الإقليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (أ ش أ):

صرح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بأن وجود بعثة مراقبة دولية في المناطق الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان سيكون عاملاً مهمًا للاستقرار الإقليمي.

وقال باشينيان -في كلمته أمام الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وفق ما نقلته وكالة أنباء "أرمنبرس" الأرمينية اليوم الجمعة- "إن الديمقراطية الأرمنية تناضل في جو تستخدم فيه أذربيجان القوة كل يوم لفرض خططها من جانب واحد لإنهاء الدولة الأرمنية واستقلالها وديمقراطيتها. لكني هنا لأعلن عزمنا على الدفاع عن ديمقراطيتنا واستقلالنا وسيادتنا وسلامة أراضينا بكل الوسائل".

وأكد أن الحلول الدبلوماسية هي أولوية مطلقة لأرمينيا وأن المشاركة والدعم الكاملين من المجتمع الدولي أمر بالغ الأهمية.

وتابع أنه من أجل مصلحة الاستقرار الإقليمي ووفقًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، يجب سحب القوات العسكرية الأذرية من الأراضي السيادية لجمهورية أرمينيا.

وشدد على أن أرمينيا عازمة على بناء السلام في المنطقة، لكنها بحاجة إلى الدعم الكامل من المجتمع الدولي الذي سيقف إلى جانب الدولة ذات السيادة والديمقراطية والشعب الذي يتعرض للعدوان وفق أعراف ومبادئ القانون الدولي، على حد وصفه.

وقال باشينيان إنني أؤمن بإمكانية إرساء استقرار وأمن وسلام على المدى الطويل وأرمينيا ملتزمة بمواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق هذه الغاية.