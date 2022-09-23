ذبح ابنة خالته بالسكين.. ضبط الطفل المتهم بقتل "طفلة قوص" في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا، من ضبط طفل متهم بقتل ابنة خالته طعنا بالسكين في رقبتها بمنطقة الفشاونة بمركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مركز شرطة قوص، يفيد تمكنت قوة أمنية من ضبط "م.ص.م"، يبلغ من العمر 16 عاما، بتهمة قتل طفلة طعنا بالسكين في رقبتها بمنطقة الفشاونة بمركز قوص.

تعود أحداث الواقعة إلى أول أمس عندما تلقى اللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق يفيد ورود بلاغا بالعثور على جثة طفلة بها طعنة بالرقبة بمنطقة الفشاونة بمركز قوص، وجرى الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ لفحصه وتبين العثور على جثة "م.أ.ع"، تبلغ من العمر 9 أعوام، وبها طعنة بسكين في رقبتها على يد ابن خالتها بقرية الفشاونة بمركز قوص، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي.

جرى ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.