"المتحدة" تستعد لإطلاق خريطة برامجية ودرامية موجهة للأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

تستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة المقبلة، لإطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال في الإعلام العربي من خلال خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية.

وتطلق المتحدة خلال الأيام المقبلة أكبر شركة إنتاج متخصصة في محتوى الطفل بكافة مستوياته وهي "نبتة" التي ستبدأ بـ٧ أعمال كبرى سواء برامجية أو كرتونية أو عرائس ومسابقات ومفاجآت كبرى سيتم الإعلان عنها قريبا والتي ستصبح رائدة في مجال محتوى الطفل على كافة المستويات.

وتبدأ الخريطة البرامجية الجديدة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل بتخصيص فترات مفتوحة للأطفال في قنوات المتحدة المختلفة، تتضمن كارتون وبرامج أطفال منها برنامج " رحلة سعيدة " تقديم زهرة رامي والكاتبة سماح أبو بكر عزت والطفلة كنده، بالإضافة الى عرائس يحيى وكنوز على قنوات cbc والتليفزيون المصري وبرنامج "أطفال الحياة " تقدمه سلمى صباحي على قناة الحياة، بالإضافة إلى تحضير الجزء الثاني من مسلسل يحيي وكنوز بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يتضمن القيم والاخلاق النبيلة وتربية الاطفال.

كما سيتم إطلاق ٢٦ أغنية ترفيهية وتعليمية جديدة للأطفال منها الأبجدية العربية وجدول الضرب وأغاني تحس على احترام الكبير وقيمة العائلة والإنتماء للوطن.

وقررت المتحدة تخصيص فقرات في البرامج الدينية للأطفال وذلك لتعاليم الدين الصحيح وقيم التسامح والمحبة وتعليم الأطفال، وتخصيص فقرات في برامج التوك شو يومي الجمعة والسبت "اجازة المدارس" ، وأطلقت المتحدة أكبر مشروع مواهب كرة قدم في تاريخ مصر وهو " كابيتانو مصر " بالتعاون مع وزارة الشباب واختبر فيه حتى الآن ٥٠ ألف موهبة سن ١٤ سنة في معظم المحافظات وسيتم تبني أفضل المواهب فيهم.

وكانت المتحدة قد دشنت منذ أيام مبادرة أخلاقنا الجميلة التي لاقت ردود فعل جيدة وتستهدف بناء الإنسان المصري بمختلف مراحله العمرية وأطلقت فقرات للأطفال في برنامج ٨ الصبح على DMC .

وتعمل قطاعات المتحدة للخدمات الإعلامية على تبني أفكار جديدة ومختلفة للأطفال تبني جيلا جديدا منتمي للعائلة والوطن وذلك إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بناء الوعي" التي تستهدف حق الأجيال المقبلة في التربية والتعليم على أسس سليمة تقوم على المواطنة والتسامح والأخلاق النبيلة وتنمية المهارات.